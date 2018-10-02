В Удмуртии приглашали экспертов, чтобы подтвердить нацизм в татуировке

2 Окт. 10:30 2018-10-02T11:16:48+03:00

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В Юкаменском районе Удмуртии вынесли приговор жителю Сарапула за то, что тот публично демонстрировал свою татуировку. И ладно бы там были иероглифы или какая-нибудь картинка, но мужчина решил показать рисунок, который схож с нацисткой символикой.

- В мае этого года он был в здании полиции и публично демонстрировал присутствующим имеющуюся у него на ноге татуировку, содержащую символику, сходную с нацистской символикой до степени смешения, - рассказали в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Как он рассказывал, сделал рисунок добровольно еще в 1995 году, когда отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии.

- Согласно заключению Института истории и социологии ГОУ ВО «Удмуртский государственный университет» установлено, что татуировка ассоциируется со свастикой – крестом с загнутыми концами или так называемым «вращающимся» крестом, сходным с нацистской символикой до степени смешения, - уточнили в пресс-службе.

Суд признал мужчину виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначил ему штраф в сумме 1000 рублей.

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