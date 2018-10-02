В Удмуртии житель Татарстана решил подкупить инспектора ДПС

2 Окт. 10:54 2018-10-02T11:14:18+03:00

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В Завяьлово возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Татарстана. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчина 30 сентября возвращался в родную республику с вахты. При этом около деревни Каменное пересек двойную сплошную и выехал на полосу для встречного движения.

- В связи с нарушением его остановил инспектор ДПС. Намереваясь избежать ответственности, мужчина в служебном автомобиле дал взятку сотруднику ГИБДД в размере пяти тысяч рублей за не составление протокола об административном нарушении. Инспектором ДПС на место происшествия вызваны сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе.

Теперь мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 1 года.

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