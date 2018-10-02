Нужно около двух миллиардов рублей, чтобы исправить все нарушения в садах и школах Удмуртии

2 Окт. 11:42 2018-10-02T14:17:06+03:00

А в ближайшие пять лет количество недостающих мест в образовательные организации может достигнуть 20 тысяч

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Прокуратура Удмуртии подготовила большую информацию относительно состояния законности в сфере образования детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий отчет они направили главе республики.

В частности, там говорится, что за последние пять лет возросло количество несовершеннолетних на 25 458 человек (7%). Если и дальше будет такая тенденция к повышению, то в 2023 году 20 тысяч детей не смогут получить места в школах.

- Ситуация осложняется ежегодным материальным износом и обветшанием зданий образовательных организаций. Так, на начало нового 2018-2019 учебного года в проведении капитального ремонта зданий нуждалась 61 образовательная организация. Сейчас общая финансовая потребность на устранение замечаний составляет около 1,8 млрд рублей, - сообщает пресс-служба.

А недостаток финансирования влечет за собой привлечение «благотворительных» средств в школах. Такие факты выявлены и пресечены прокурорами в девяти общеобразовательных организациях.

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- Авось прокатит, - думал мужчина, подсовывая инспектору ГИБДД Удмуртии бумажку в пять тысяч рублей. Не прокатило (продолжение).

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