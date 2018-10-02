В Удмуртии мотоциклист врезался в ограждение колонки: один человек погиб

2 Окт. 12:25 2018-10-02T14:23:12+03:00

Водитель был пьян и не имел прав

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В понедельник, 1 октября, в селе Мушак Киясовского района произошло смертельное ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 27-летний водитель мотоцикла «Иж» с боковым прицепом врезался в ограждение водозаборной колонки.

- В результате столкновения 50-летний пассажир получил смертельную травму, - сообщили в 1 отделе.

Отметили также, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление транспортными средствами.

- Необходимо отметить, что ни водитель, ни пассажир не использовали мотошлемы в нарушение требований Правил дорожного движения, - уточнили в 1 отделе.

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