В Удмуртии до 2021 года планируют отремонтировать 33,5 километра дорог

2 Окт. 13:12 2018-10-02T14:25:02+03:00

В частности, в список попали улицы Берша и Колосковая Ижевска

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Делегация от Удмуртии представила программу реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Росавтодоре. В частности, в документах говорится, что с 2019 по 2021 год планируется реконструировать 33,5 километра дорог регионального значения. Отмечают, что именно эти участки вызывают больше всего нареканий со стороны жителей.

- Масштабные дорожные мероприятия пройдут и на дорогах местного значения - на 2019 год запланирован капитальный ремонт улиц Колосковая и Архитектора Берша в Ижевске. Кроме масштабных работ, в рамках проекта будут выполняться и традиционные ремонты. В 2019 году отремонтируют около 130 км автодорог, в том числе загородных трасс и улиц в столице республики и малых городах, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

В целом в 2019 году приведут в нормативное состояние 154 километра дорог. А за все время реализации проекта, к 2025 – 522 километра.

Эксперты Росавтодора дали некоторые разъяснения по проекту, и после их внесения республике предстоит повторное рассмотрение программы.

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