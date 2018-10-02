Яблоневый сад и терраса с кленами: как изменится Центральная площадь Ижевска?

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-02T10:47:56+03:00

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24 сентября около гостиницы «Парк Инн» и ЦУМа начались работы по реконструкции Центральной площади - здесь демонтировали старую плитку, лестничные марши и неработающий фонтан. Что появится на этом участке, и во сколько обойдутся работы?

Как рассказал «Комсомолке» министр строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Ястреб, на этой территории появится яблоневый сад и терраса с кленами.

- Площадь больше не будет топить, - рассказал Антон Перепелица, генеральный директор компании-проектировщика ПМ «Палаццо». - Все сети будут новые, красивые, освещение светодиодное, экономичное, его энергопотребление в разы меньше, чем сейчас. Кроме того, будет и светодиодная брусчатка - немного, но будет.

Все работы на площади должны завершиться к 1 декабряФото: Алена Селезнева

Кроме того, здесь оборудуют зеленую зону с газонами, детские площадки, скамейки с подогревом истанции для заряда телефонов, проложат сети и оборудуют ливневку.

Успеть до зимы

Перед подрядчиком стоит непростая задача - закончить первый этап реконструкции нужно к 1 декабря. Поэтому не исключено, что работы по посадке зеленых насаждений частично будут перенесены на весну. Остальные запланированные мероприятия будут выполняться в соответствии с технологиями производства работ. Там, где температура не позволит применить одну технологию, - будут применять другую.

Второй этап благоустройства (на участке около театра оперы и балета) планируется провести уже в следующем году. Всего на реализацию двух этапов предполагается направить 320 млн. рублей.

Пострадают ли деревья?

Иван Ястреб пообещал, что массовой вырубки деревьев в сквере на Центральной площади не будет – в существующий проект будут внесены изменения. Исключение составят аварийные деревья, которые могут быть опасны для окружающих.

Частично березовый сквер благоустроят в этом году, частично - в следующемФото: Алена Селезнева

- Порубочный билет - основной документ, позволяющий вести вырубку зеленых насаждений - на эту территорию еще не выдан, - рассказывает Иван Ястреб. - На сегодняшний день у нас ведется экспертиза по поводу растущих там деревьев - когда мы откорректируем проект, мы готовы будем показать итоги в открытом доступе.

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