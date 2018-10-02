Запустили двухэтажные вагоны в поезде Ижевск-Москва

2 Окт. 14:28 2018-10-02T15:37:32+03:00

Уже есть возможность купить билет на него

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Уже с 9 декабря из Ижевска будут курсировать двухэтажные поезда, в том числе в составе фирменного поезда до Москвы. На данный момент уже открыта продажа билетов до столицы России. Их стоимость от 3,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей.

Напомним, что о замене плацкартных вагонов двухэтажными заговорили еще в марте 2018 года. Тогда говорили, что они будут курсировать до Казани, Сочи и Москвы. Как рассказывал генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов, при выборе направлений внимательно анализировали пассажиропоток.

- Необходимость в таких вагонах до 2022 года составляет до тысячи штук, - рассказал Петр Иванов.

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