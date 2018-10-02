2018-10-02T15:38:36+03:00
Происшествия

В Удмуртии нашли пропавшую 15-летнюю девушку

Она успела уйти в другой населенный пункт
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии сотрудники полиции нашли пропавшую 15-летнюю девушку. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в дежурную часть по Балезинскому району вечером обратилась местная жительница. Она сообщала, что ее дочь ушла и не сообщила куда именно. После этого с ней нет связи.

- По сигналу «Сбор» был поднят личный состав отдела полиции. Сотрудниками ПДН, уголовного розыска, участковыми уполномоченными проверялся жилой сектор, опрашивались знакомые пропавшей девушки, были разосланы ориентировки в другие районы республики, - сообщили в пресс-службе.

В результате около 23.00 пропавшую нашли в соседнем населенном пункте. В отношении девушки противоправные действия не совершались. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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