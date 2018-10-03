«Проклятый район»: Экс-глава администрации Балезинского района Удмуртии заплатит штраф за попытку дать взятку

3 Окт. 06:28 2018-10-03T11:37:09+03:00

И это уже четвёртый бывший руководитель, который оказался нечист на руку

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В Балезинском районе Удмуртии вынесли решение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации муниципального образования. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, Сергей Князев в мае 2015 года пьяный ехал за рулем автомобиля и его остановил сотрудник ГИБДД.

- Намереваясь незаконно уклониться от административной ответственности, чиновник пытался дать сотрудникам полиции взятку в сумме 30 тысяч рублей за то, чтобы они не проводили освидетельствование Князева на состояние опьянения и не составляли протокол, - сообщили в пресс-службе.

Инспектор вызвал полицию и было возбуждено уголовное дело. В результате за езду в пьяном виде он получил штраф в размере 30 тысяч рублей и год и 7 месяцев он не сможет управлять транспортом. А за покушение на дачу взятки – штраф 190 тысяч рублей.

Кроме того, с 2006 года глав администраций Балезинского района увольняли также в связи с нарушениями законодательства - Сергей Наговицын (работал с 2006 по 2012 год) скрыл информацию о сливе химических отходов, Александр Васильев (2012-2014) признан виновным в убийстве своей знакомой, Сергей Князев (2014-2016) дал взятку инспектору полиции в размере 30 тысяч руб. Следующего главу Ришата Мухгалимова арестовали за злоупотребление должностными полномочиями. Действующий глава Балезинского района с сентября 2017 года - Юрий Новойдарский.

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