«Поиски шли всю ночь»: В Ижевске пропала 10-летняя девочка

3 Окт. 05:43 2018-10-03T11:41:29+03:00

После школы она не пришла домой

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В Ижевске 2 октября пропала 10-летняя девочка. Как сообщают добровольцы поисково-спасательного отряда «Регион 18», ребенок после занятий в школе не пришел домой. Девочка живет на улице Татарская.

После сообщения о пропаже незамедлительно организовали сбор добровольцев около ТЦ «Дуслык», что в районе Татарбазара. Поиски велись всю ночь. На момент 4 утра о ребенке не было вестей.

- Огромная благодарность всем, кто приехал на поиски девочки! В них принимали участие без малого сотня человек. На данный момент самая продуктивная помощь - максимальное распространение информации по социальным сетям, - сообщают добровольцы.

Обновление: ребенок нашелся (продолжение).

В полиции Ижевска прокомментировали пропажу 10-летней девочки (продолжение).

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