2018-10-03T11:11:38+03:00
Происшествия

В Ленинском районе Ижевска ввели карантин по бешенству

Специалисты нашли бешеного кота
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Во вторник, 2 октября, в администрации Ижевска обсудили ситуацию с возникновением очага бешенства на территории Ленинского района. Как сообщает пресс-служба города, рассмотрели мероприятия по предотвращению распространения болезни. В частности, сообщение о бешеной кошке было зафиксировано в микрорайне Воложка.

- Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия введен карантин по заболеванию бешенством на территории Ленинского района, - рассказали в пресс-службе.

И теперь управление благоустройства и транспорта будет проводить отлов бездомных животных в районе со 2 октября по 2 декабря. Администрация района проведет разъяснительную работу с населением.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Больше 20 человек требуют возместить деньги после отравления детей в детском лагере «Волна» под Ижевском (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска