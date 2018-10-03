В Ленинском районе Ижевска ввели карантин по бешенству
Во вторник, 2 октября, в администрации Ижевска обсудили ситуацию с возникновением очага бешенства на территории Ленинского района. Как сообщает пресс-служба города, рассмотрели мероприятия по предотвращению распространения болезни. В частности, сообщение о бешеной кошке было зафиксировано в микрорайне Воложка.
- Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия введен карантин по заболеванию бешенством на территории Ленинского района, - рассказали в пресс-службе.
И теперь управление благоустройства и транспорта будет проводить отлов бездомных животных в районе со 2 октября по 2 декабря. Администрация района проведет разъяснительную работу с населением.
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