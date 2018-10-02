2018-10-03T11:15:02+03:00
Происшествия

Больше 20 человек требуют вернуть деньги после отравления детей в лагере «Волна» под Ижевском

В возмещении денег помогает региональный Роспотребнадзор
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Поступило больше 20 заявлений о возмещении материального ущерба после отравления детей в детском лагере «Волна», что под Ижевском. Напомним, ЧП произошло 8 июля. С жалобами на боли в животе обратилось 22 ребенка. Шесть из них решено было положить в больницу на обследование. Впоследствии был поставлен диагноз – кишечная инфекция.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, с июля продолжают поступать обращения жителей на воэмещение материального ущерба в связи с тем, что лагерь временно закрывали на устранение нарушений в части санитарии.

- По состоянию на 2 октября в Управление поступило более 20 заявлений, в том числе 7 письменных, о подготовке искового заявления в суд на возврат денежных средств, - сообщили в пресс-службе.

Управление помогает в составлении претензий и готово обратиться с иском в суд в защиту нарушенных прав жителей. Для этого нужно обратиться с письменным заявлением на Ленина, 106 и предоставить:

- копию документа, подтверждающего факт оплаты стоимости путевки;

- копию письменного обращения к исполнителю с отметкой о получении или почтовой квитанцией, подтверждающей отправку;

- копию Вашего паспорта;

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