13 сентября стало в Удмуртии самым теплым днем месяца
В Удмуртском гидрометцентре рассказали погодные итоги сентября в республике. По их данным, большую часть месяца были положительные отклонения среднесуточных температур. Отрицательные аномалии отмечались лишь 5-8 дней за месяц. В среднем, температура держалась на уровне +5…+17 градусов.
- 13 сентября максимальная температура воздуха поднялась выше +25 градусов, достигнув +25,7 градусов на юге республики. Два дня дневные температуры воздуха были ниже +10 градусов. Это 18 и 19 сентября, - рассказали в Гидрометцентре.
При этом не раз отмечались ночные заморозки: 4, 5, 16 сентября на почве температура опускалась до -1 градуса. 10-12 сентября отмечены заморозки в воздухе до -2 градусов.
- Минимальная температура была зафиксирована в Глазове 10 сентября. Она достигла -2,4 градусов, - сообщили в Гидрометцентре.
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