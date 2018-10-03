2018-10-03T11:26:29+03:00
Общество

В Ижевске появился новый объект культурного наследия

Им стал дом на улице Свердлова
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: aoknur.ruФото: aoknur.ru
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В единый реестр объектов культурного наследия народов России внесли здание по улице Свердлова №5 в Ижевске. Как сообщается на официальном сайте Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, точная дата постройки каменного жилого дома не установлена. Предположительно, это 1867 год.

- Обстоятельства создания объекта непосредственно связано с важнейшим этапом в организации строительной деятельности Российской империи - созданием образцовых проектов жилых домов с целью регулирования процесса переустройства городов и стимулирования каменного строительства, - сообщается на сайте.

К сожалению, исторические интерьеры были утрачены, сохранились фрагменты в виде деревянного ограждения лестницы из точеных балясин.

СПРАВКА «КП»

Первоначально дом принадлежал мастеровому, затем, выкупив здание, в 1870-е годы его занимало Волостное Ижевско-Нагорное правление. В 1918-1919 годах здание использовалось как тюрьма, после изгнания колчаковцев здание приспособлено под школу №17.

В 1930-е годы здесь размещались городские хозяйственные службы. В настоящее время здание находятся в собственности общества с ограниченной ответственностью «ДиС», используется под производственно-монтажную компанию.

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