В Ижевске появился новый объект культурного наследия

3 Окт. 07:58 2018-10-03T11:26:29+03:00

Им стал дом на улице Свердлова

Изменить размер текста: A A

В единый реестр объектов культурного наследия народов России внесли здание по улице Свердлова №5 в Ижевске. Как сообщается на официальном сайте Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, точная дата постройки каменного жилого дома не установлена. Предположительно, это 1867 год.

- Обстоятельства создания объекта непосредственно связано с важнейшим этапом в организации строительной деятельности Российской империи - созданием образцовых проектов жилых домов с целью регулирования процесса переустройства городов и стимулирования каменного строительства, - сообщается на сайте.

К сожалению, исторические интерьеры были утрачены, сохранились фрагменты в виде деревянного ограждения лестницы из точеных балясин.

СПРАВКА «КП»

Первоначально дом принадлежал мастеровому, затем, выкупив здание, в 1870-е годы его занимало Волостное Ижевско-Нагорное правление. В 1918-1919 годах здание использовалось как тюрьма, после изгнания колчаковцев здание приспособлено под школу №17.

В 1930-е годы здесь размещались городские хозяйственные службы. В настоящее время здание находятся в собственности общества с ограниченной ответственностью «ДиС», используется под производственно-монтажную компанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Этот год будет, пожалуй, самым плодовитым на книги. Недавно прикупил еще шесть баночек черных чернил, - ответил на стандартный вопрос о делах текущих Евгений Шумилов. «Комсомолка» пообщалась с историком и узнала, как началась его любовь к городу (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Проклятый район. Уже четвертый (!) бывший глава администрации Балезинского района попадает в суд. Интересно, что не так с этой должностью? (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».