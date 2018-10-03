В Удмуртии у бабушки украли 350 тысяч рублей, которые она копила на покупку огорода
В Воткинске передали в суд уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, она стащила у бабушки 350 тысяч рублей.
- 29 августа этого года вечером обвиняемая в магазине из ящика хранения похитила тайно пакет с имуществом и деньгами в сумме 352 тыс. рублей, принадлежащий 79-летней пенсионерке, - сообщили в пресс-службе.
Пенсионерка пояснила, что эти деньги она копила на покупку садового участка. А носила такую сумму с собой из-за того, что «никому не доверяла». Сейчас возбуждено уголовное дело и обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.
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