2018-10-03T12:33:30+03:00
Происшествия

В Удмуртии у бабушки украли 350 тысяч рублей, которые она копила на покупку огорода

Теперь обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: td-loz.ruФото: td-loz.ru
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В Воткинске передали в суд уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, она стащила у бабушки 350 тысяч рублей.

- 29 августа этого года вечером обвиняемая в магазине из ящика хранения похитила тайно пакет с имуществом и деньгами в сумме 352 тыс. рублей, принадлежащий 79-летней пенсионерке, - сообщили в пресс-службе.

Пенсионерка пояснила, что эти деньги она копила на покупку садового участка. А носила такую сумму с собой из-за того, что «никому не доверяла». Сейчас возбуждено уголовное дело и обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

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