2018-10-03T11:09:57+03:00
Происшествия

В Ижевске врач, которого подозревают в изнасиловании пациентки, хотел оспорить меру пресечения

Ему показалось слишком суровым находиться под арестом
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию об изменении меры пресечения для врача, который подозревается в изнасиловании пациентки. Индустриальный районный суд на в время расследования уголовного дела постановил заключить мужчину под стражу. Но ему решение показалось слишком строгим. Тогда он направил апелляцию.

- В суде апелляционной инстанции обвиняемый просил изменить ему меру пресечения на менее строгую. Представитель прокуратуры возражал против изменения меры пресечения. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Удмуртии согласилась с доводами стороны обвинения и оставила в силе постановление районного суда, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, инцидент произошел в сентябре этого года. По предварительным данным, мужчина в кабинете больницы совершил половой акт с применением насилия и иные действия сексуального характера в отношении женщины.

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