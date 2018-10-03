В Удмуртии семейная пара угрожала мужчине отрезать пальцы, если он не отдаст деньги

3 Окт. 14:17 2018-10-03T14:54:54+03:00

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В Кизнерском районном суде вынесли приговор семейной паре за вымогательство. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, 30-летний мужчина и 23-летняя женщина в январе 2018 года пришли к своему знакомому и потребовали пять тысяч рублей.

- Женщина ударила его кулаками и ногами. К ней присоединился и муж. Потерпевший упал. Подсудимая схватила его за шею и стала душить, а её супруг высказал угрозу потерпевшему, что отрежет ему палец на ноге, - сообщили в пресс-службе.

Пострадавший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдал им деньги. Как уточнили в прокуратуре республики, семейная пара требовала именно эту сумму, потому как ранее женщину оштрафовали по заявлению пострадавшего.

Отметим, что нападавшая уже была дважды судима – за оскорбление представителя власти и причинение среднего вреда здоровью. Ее муж тоже имеет статьи за плечами – разбой.

- Суд вынес решение о назначении мужчине наказания в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщине – три года и 6 месяцев условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев, - сообщили в пресс-службе.

Суд учел, что у пары на иждивении есть маленькие дети. Кроме того, они возместили ущерб потерпевшему.

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