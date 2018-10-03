2018-10-03T13:25:54+03:00
Политика

В Удмуртии проведут 35 проверок из-за недостоверных данных об имуществе и доходах чиновников

Речь идет о декларациях за 2017 год
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В администрации главы и правительства проведут 35 проверок по фактам непредставления полных и достоверных сведений о доходе и имущества чиновников. Как сообщил начальник управления по вопросам противодействия коррупции Рашит Полов изданию, речь идет о декларациях за 2017 год.

Напомним, что апреле этого года уже были отставки депутатов городской думы из-за претензий прокуратуры в части нарушения антикоррупционного законодательства (продолжение).

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