Вопрос с реконструкцией Национальной библиотеки Удмуртии может быть решен в ближайшие три года

4 Окт. 06:17 2018-10-04T11:13:53+03:00

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Решить вопрос с реконструкцией здания Национальной библиотеки Удмуртии могут в ближайшие три года. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Удмуртии Андрей Исаев на пресс-конференции 3 октября. По словам Исаева, включение библиотеки в госпрограмму уже одобрено на уровне Министерства культуры РФ, однако «торможение» идет в Минэкономразвития России.

- Но мы работу продолжаем. Мы обсуждали этот вопрос с Вячеславом Викторовичем Володиным, председателем Госдумы. Александр Владимирович [Бречалов] тоже говорил, что он очень заинтересован в решении этого вопроса. Поэтому у нас есть надежда, что в эту трехлетку нам данную тему удастся решить, - отметил депутат.

Депутат Госдумы РФ от Удмуртии Алексей Загребин добавил, что народные избранники надеются на «полнейшие взаимопонимание с исполнительной властью».

- Уже, наверное, более 10 лет это здание [Национальная библиотека] стоит закрытым, в неприютном каком-то состоянии. Это не просто проблема, это наша беда. И вот мы в депутатском нашем корпусе, избранном от Удмуртии, не оставляем попыток сдвинуть эту проблему с мертвой точки, - присоединился Загребин.

Напомним, что здание Национальной библиотеки Удмуртии закрыли из-за претензий со стороны контролирующих органов. Библиотека не отвечала современным требованиям пожарной безопасности, ей требовался ремонт кровли, замена деревянных перекрытий. В феврале 2017 года главгосэкспертиза России дала положительное заключение по проекту реконструкции здания.

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