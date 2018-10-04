4 октября жители Ижевска смогут написать экономический диктант
4 октября ижевчане смогут проверить свои знания в экономике, написав бесплатный экономический диктант. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.
Поучаствовать может любой желающий, начиная со школьников 9-11 классов и студентов, заканчивая представителями бизнеса и общественниками.
- Диктант составляется в двух вариантах по возрастным категориям (для школьников, студентов и других лиц) для его написания в очном режиме, а также в одном варианте для проведения диктанта онлайн, - говорится в сообщении. - Задания диктанта разрабатываются на основе содержания образовательных программ по экономике среднего общего и высшего образования.
Написать диктант можно 4 октября с 10:00 в актовом зале ИжГСХА (ул. Свердлова, 30) и в первом корпусе УдГУ (ул. Университетская, 1, корпус 1).
Проверить свои знания в онлайн-режиме можно с 12:00 до 00:00 (по московскому времени) на сайте Вольного экономического общества.
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