4 октября жители Ижевска смогут написать экономический диктант

4 Окт. 09:18 2018-10-04T11:04:25+03:00

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4 октября ижевчане смогут проверить свои знания в экономике, написав бесплатный экономический диктант. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

Поучаствовать может любой желающий, начиная со школьников 9-11 классов и студентов, заканчивая представителями бизнеса и общественниками.

- Диктант составляется в двух вариантах по возрастным категориям (для школьников, студентов и других лиц) для его написания в очном режиме, а также в одном варианте для проведения диктанта онлайн, - говорится в сообщении. - Задания диктанта разрабатываются на основе содержания образовательных программ по экономике среднего общего и высшего образования.

Написать диктант можно 4 октября с 10:00 в актовом зале ИжГСХА (ул. Свердлова, 30) и в первом корпусе УдГУ (ул. Университетская, 1, корпус 1).

Проверить свои знания в онлайн-режиме можно с 12:00 до 00:00 (по московскому времени) на сайте Вольного экономического общества.

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