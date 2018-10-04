Жители Ижевска помогли задержать юного похитителя сумки

4 Окт. 08:36 2018-10-04T08:36:42+03:00

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Двое ижевчан помогли полицейским задержать юного похитителя сумки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Попытка хищения произошла в вечернее время в поселке Машиностроителей в Ижевске: неизвестный выхватил сумку у 46-летней женщины и попытался сбежать, однако видевшие это ижевчане пустились в погоню за злоумышленником и не давали ему скрыться до приезда полиции. Похитителем оказался 17-летний студент техникума, ранее уже судимый. Сумма ущерба составила 15 000 рублей – в сумке находился телефон, деньги и документы. Похищенное имущество уже изъято.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, - сообщают в пресс-службе.

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