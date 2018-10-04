2018-10-04T11:03:08+03:00
Общество

«Кругосветка Удмуртии» пройдет в Ижевске

Мероприятие состоится в рамках Всероссийского дня ходьбы
Елена Перевощикова
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К участию приглашаются все желающиеК участию приглашаются все желающиеФото: Архив КП
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7 октября в Ижевске стартует республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии». Он проходит уже 14-й раз. Девиз похода этого года гласит: «Я это могу и это здорово!».

По словам организаторов, изначально это была ижевская кругосветка, а затем уже переросла в удмуртскую. Фестиваль набирал обороты, а любители активного отдыха, желающие осилить пешие дистанции, начали приезжать из других городов республики. В прошлом году на старт вышло 12 тысяч участников.

Поучаствовать в «Кругосветке Удмуртии» может любой желающий. Так, например, самому маленькому туристу прошлого года было всего 2 недели, малыш проехал свою дистанцию 5 км в коляске.

В этом году участникам предложат шесть пешеходных дистанций – 2,5, 5, 10, 15, 20 и 30 км, туристско-краеведческий маршрут на 5 км «Удивительная Колтома» и велодистанции 15, 20, 30 км. Тропы будут проходить по самым завораживающим местам республики. Начнется фестиваль в 08:00 в фан-зоне парка им. С.М. Кирова.

Для того, что принять участие в «Кругосветке», необходимо определиться с выбором дистанции и внести стартовый взнос: один рубль за один километр вашего пути. Для людей с ограниченными возможностями, а также детей в возрасте до 5 лет участие бесплатное.

Пройти регистрацию можно в городском центре «Подросток» (ул. Удмуртская, 245) или перед началом фестиваля. Организаторы предупреждают, что лучше зарегистрироваться заранее, а любителям пешего туризма до 18 лет, организованным большим группам и людям с ограниченными возможностями необходимо предоставить медицинские справки для участия в прогулке.

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