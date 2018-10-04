2018-10-04T10:58:24+03:00
Общество

Двое мужчин объявлены пропавшими в Удмуртии

Возможно, вы знаете об их местонахождении
Диана ФИЛИМОНОВА
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ПСО «Регион 18»ПСО «Регион 18»
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Двое мужчин объявлены пропавшими в Удмуртии. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

В Ижевске ищут пожилого мужчину 1949 года рождения. Известно, что пропавший, Горбунов Владимир Александрович, ушел из своего дома на улице Дзержинского в неизвестном направлении. Другие подробности, а также приметы мужчины неизвестны.

ПСО «Регион 18»

ПСО «Регион 18»

Кроме того, ведутся поиски уехавшего на заработки в Москву Моличева Ивана Эдуардовича, 1987 года рождения.

- На вид 30-35 лет, рост 175-180 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза карие, стрижка «полубокс», отсутствуют передние зубы, шрам под нижней губой, шрамы на плечах обеих рук от порезов, - говорится в сообщении ПСО «Регион 18».

Известно, что в сентябре 2018 года Иван Моличев находился в Москве.

ПСО «Регион 18»

ПСО «Регион 18»

Просьба каждого, кто может сообщить информацию о местонахождении Горбунова Владимира или Ивана Моличева, позвонить по телефону горячей линии ОО УР «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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