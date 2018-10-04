Видеонаблюдение от «Ростелекома»: общественный порядок в городах Удмуртии охраняют камеры

4 Окт. 16:31 2018-10-04T16:31:21+03:00

Телеком-оператор презентовал систему уже в двух городах

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«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения в двух городах Удмуртии – Можге и Сарапуле. Правоохранительные службы и Главное управление МЧС по региону смогут использовать решение для обеспечения безопасности в общественных местах.

В Можге «Ростелеком» установил камеру на площади у Вечного огня. В Сарапуле под наблюдением семи цифровых HD-камер − территория около администрации города, центральный сквер и набережная Камы. Часть устройств оснащена функцией круговой видеосъемки. Камеры передают качественное изображение даже в темноте.

- Городское видеонаблюдение – надежный инструмент контроля за общественным порядком. «Ростелеком» активно сотрудничает с муниципалитетами и предлагает проекты, которые сделают города Удмуртии безопаснее. Наши видеокамеры охраняют спокойствие жителей круглые сутки и в любую погоду, - поделился директор филиала в Удмуртии ПАО «Ростелеком» Андрей Шперлинг.

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