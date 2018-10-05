Бабушку с внуком разыскивают в Удмуртии

5 Окт. 09:01 2018-10-05T10:10:36+03:00

Они ушли из дома в неизвестном направлении

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В Удмуртии уже почти сутки разыскивают Пономареву Екатерину (46 лет) и ее 6-летнего внука Дряхлова Кирилла. Об этом сообщается в группе «ПСО «Регион 18» Глазов» «ВКонтакте».

Как отмечается в сообщении, бабушка с внуком ушли из дома (г. Глазов, ул. Короленко, 25а) вечером 4 октября в неизвестном направлении.

Приметы бабушки: На вид 45 лет, рост около 170 см, плотного телосложения. Была одета в серый болоньевый жилет, черную кофту, черные брюки, бело-розовые кроссовки.

Приметы мальчика: на вид 5-6 лет, рост около 104 см, худощавого телосложения. Был одет в синюю куртку, оранжевую шапку, синие брюки, синие кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефону +7 (919) 918-94-33, либо в полицию по телефону 02 (с мобильных 102).

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