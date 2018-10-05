2018-10-05T10:11:54+03:00
Авто

Ижевская Lada Vesta стала самой продаваемой в России машиной за 9 месяцев 2018 года

На втором месте оказалась Kia Rio
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: АВТОВАЗФото: АВТОВАЗ
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Ижевская Lada Vesta стала самой продаваемой в России машиной за 9 месяцев 2018 года. Такие итоги девяти месяцев 2018 года обнародовало аналитическое агентство «Автостат». Оно изучило официальные данные продаж за январь-сентябрь, опубликованные автопроизводителями.

По этим данным, за указанный период было продано 76 189 таких авто, что на 39% больше по сравнению с таким же периодом в 2017 году.

Отметим, что второе место в списке заняла Kia Rio (75 071 машина, рост - 2%), на третьем - Lada Granta (70 186 проданных машин, +10%).

Напомним, что ранее сообщалось, что с 1 октября розничные цены на модели LADA Vesta возрастут. В частности, седан Vesta в базовой комплектации станет дороже на 1,7% (594 900 рублей). При этом дилеры не переживают, что спрос на модели упадет.

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