Общегородской субботник пройдет 6 октября в Ижевске
6 октября в Ижевске пройдет общегородской субботник. Об этом сообщает городская администрации.
Трудовым коллективам предприятий и учреждений, арендаторам, собственникам предлагают присоединиться к ним и навести порядок на своей территории.
- Предприятия, организации, граждане, желающие принять участие в субботнике, могут обращаться в районную Администрацию или свою управляющую компанию, - говорится в сообщении.
В целом, месячник по благоустройству пройдет с 20 сентября по 20 октября. За это время администрация Ижевска рекомендует убрать территорию, вывезти мусор, восстановить благоустройство.
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