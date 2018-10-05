Общегородской субботник пройдет 6 октября в Ижевске

5 Окт. 09:28 2018-10-05T09:28:57+03:00

Можно организоваться самостоятельно или попросить помощи у администрации

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6 октября в Ижевске пройдет общегородской субботник. Об этом сообщает городская администрации.

Трудовым коллективам предприятий и учреждений, арендаторам, собственникам предлагают присоединиться к ним и навести порядок на своей территории.

- Предприятия, организации, граждане, желающие принять участие в субботнике, могут обращаться в районную Администрацию или свою управляющую компанию, - говорится в сообщении.

В целом, месячник по благоустройству пройдет с 20 сентября по 20 октября. За это время администрация Ижевска рекомендует убрать территорию, вывезти мусор, восстановить благоустройство.

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