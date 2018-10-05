2018-10-05T10:29:25+03:00
Общество

Ежики впали в спячку в зоопарке Ижевска

Бурые медведи пока в строю
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com/club_udm_zooФото: vk.com/club_udm_zoo
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Животные Ижевского зоопарка уже впадают в спячку. Так, неделю назад уже уснули ежики, сообщается в группе зоопарка «ВКонтакте».

– Сурок в зоопарке все реже стал выходить на прогулки. Сидит в своем уютном домике, зарывшись в солому, и даже нос свой не хочет показывать на улицу, – рассказывают сотрудники зоопарка. – Потихоньку меняют свой окрас и зайцы. У них уже побелели ушки и лапки.

Кстати, бурые медведи пока в строю и уходить в берлогу не собираются. В прошлом году зимовка у них началась только в конце ноября.

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