Житель Удмуртии спрятал свой автомобиль, чтобы не отдавать его за долги по алиментам

5 Окт. 11:40 2018-10-05T12:08:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Должник из Воткинска попытался спрятать от судебных приставов свой автомобиль , чтобы не отдавать его за долги по алиментам. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Удмуртии, мужчина задолжал своим сыновьям 384 000 рублей.

- По месту регистрации мужчина не проживал, официально не трудоустраивался. В ходе розыскных мероприятий установлено, что должник является собственником автомобиля «Фольксваген» и работает таксистом. Сотрудники отдела розыска УФССП России по республике, получив номер телефона должника, вызвали его для дачи объяснения, - прокомментировали в ведомстве.

Однако, приехав к приставам, мужчина попытался спрятать свое авто, припарковав его около торгового центра в 500 метрах от службы судебных приставов. Однако афера не удалась, и машину все-таки вычислили, арестовали и эвакуировали. По предварительной оценке стоимость автомобиля составляет 400 000 рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Начальника главного управления ветеринарии назначили в Удмуртии (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».