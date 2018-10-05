Житель Удмуртии спрятал свой автомобиль, чтобы не отдавать его за долги по алиментам
Должник из Воткинска попытался спрятать от судебных приставов свой автомобиль , чтобы не отдавать его за долги по алиментам. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Удмуртии, мужчина задолжал своим сыновьям 384 000 рублей.
- По месту регистрации мужчина не проживал, официально не трудоустраивался. В ходе розыскных мероприятий установлено, что должник является собственником автомобиля «Фольксваген» и работает таксистом. Сотрудники отдела розыска УФССП России по республике, получив номер телефона должника, вызвали его для дачи объяснения, - прокомментировали в ведомстве.
Однако, приехав к приставам, мужчина попытался спрятать свое авто, припарковав его около торгового центра в 500 метрах от службы судебных приставов. Однако афера не удалась, и машину все-таки вычислили, арестовали и эвакуировали. По предварительной оценке стоимость автомобиля составляет 400 000 рублей.
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