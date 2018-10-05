Начальника главного управления ветеринарии назначили в Удмуртии

5 Окт. 10:55 2018-10-05T12:06:35+03:00

Им стал Роман Габдрахманов

Изменить размер текста: A A

Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Романа Габдрахманова начальником главного управления ветеринарии республики. Ранее он работал на этой должности с приставкой «и.о».

Как сообщается на сайте правительства Удмуртии, к своим обязанностям в новом статусе Габдрахманов приступил с пятницы, 5 октября.

Отметим, что исполнять обязанности начальника главного управления ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов стал 9 августа. Тогда он сменил Николая Котельникова, проработавшего в этой должности с 2016 года.

Напомним, что до Котельникова должность начальника Главного управления ветеринарии Удмуртии занимал Геннадий Бурдов. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями, однако затем суд принял решение освободить его от наказания.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Общегородской субботник пройдет 6 октября в Ижевске (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».