2018-10-05T12:06:35+03:00
Политика

Начальника главного управления ветеринарии назначили в Удмуртии

Им стал Роман Габдрахманов
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: udmurt.ruФото: udmurt.ru
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Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Романа Габдрахманова начальником главного управления ветеринарии республики. Ранее он работал на этой должности с приставкой «и.о».

Как сообщается на сайте правительства Удмуртии, к своим обязанностям в новом статусе Габдрахманов приступил с пятницы, 5 октября.

Отметим, что исполнять обязанности начальника главного управления ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов стал 9 августа. Тогда он сменил Николая Котельникова, проработавшего в этой должности с 2016 года.

Напомним, что до Котельникова должность начальника Главного управления ветеринарии Удмуртии занимал Геннадий Бурдов. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями, однако затем суд принял решение освободить его от наказания.

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