2018-10-05T12:54:39+03:00
Происшествия

Пьяный водитель легковушки врезался в автобус в Удмуртии

Авария произошла 4 октября в Воткинске
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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4 октября около 12:30 в Воткинске столкнулись «Рено-Логан» и автобус ПАЗ. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Водитель легковушки – 54-летний мужчина – находился в нетрезвом состоянии (1,21 мг/л) и при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автобусом.

В результате аварии водитель «Рено-Логан» и 79-летняя пассажирка автобуса получили травмы.

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