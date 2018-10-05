Пьяный водитель легковушки врезался в автобус в Удмуртии
4 октября около 12:30 в Воткинске столкнулись «Рено-Логан» и автобус ПАЗ. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Водитель легковушки – 54-летний мужчина – находился в нетрезвом состоянии (1,21 мг/л) и при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автобусом.
В результате аварии водитель «Рено-Логан» и 79-летняя пассажирка автобуса получили травмы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Житель Удмуртии спрятал свой автомобиль, чтобы не отдавать его за долги по алиментам (подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»