Пьяный водитель легковушки врезался в автобус в Удмуртии

5 Окт. 12:25 2018-10-05T12:54:39+03:00

Изменить размер текста: A A

4 октября около 12:30 в Воткинске столкнулись «Рено-Логан» и автобус ПАЗ. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Водитель легковушки – 54-летний мужчина – находился в нетрезвом состоянии (1,21 мг/л) и при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автобусом.

В результате аварии водитель «Рено-Логан» и 79-летняя пассажирка автобуса получили травмы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Житель Удмуртии спрятал свой автомобиль, чтобы не отдавать его за долги по алиментам (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».