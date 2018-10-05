70 иностранцев выдворили из Удмуртии с начала 2018 года
70 иностранцев выдворили из Удмуртии с начала 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.
Из них представители Узбекистана – 32 гражданина, Таджикистана – 13, Азербайджана и Либерии – 6, Украины и Кыргыстана – 3, Казахстана – 2. По одному нарушителю из Грузии, Белоруссии, Армении, Турции и Туркмении.
Нелегалов доставляют на специальной «Газели» до ближайших международных аэропортов (Нефтекамск, Казань, Уфа, Пермь, Москва) откуда и направляют на родину.
Отметим, что за последние 6 лет сотрудники УФССП России по Удмуртии отправили на родину 697 иностранцев.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Очисткой территории от боеприпасов в Пугачево может заняться ЗАО «Форпост Балтики» (подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»