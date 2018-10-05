2018-10-05T16:57:52+03:00
Происшествия

70 иностранцев выдворили из Удмуртии с начала 2018 года

Их отправляют на родину через ближайшие международные аэропорты
Мария Хафизова
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Фото: Архив «КП»Фото: Архив «КП»
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70 иностранцев выдворили из Удмуртии с начала 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Из них представители Узбекистана – 32 гражданина, Таджикистана – 13, Азербайджана и Либерии – 6, Украины и Кыргыстана – 3, Казахстана – 2. По одному нарушителю из Грузии, Белоруссии, Армении, Турции и Туркмении.

Нелегалов доставляют на специальной «Газели» до ближайших международных аэропортов (Нефтекамск, Казань, Уфа, Пермь, Москва) откуда и направляют на родину.

Отметим, что за последние 6 лет сотрудники УФССП России по Удмуртии отправили на родину 697 иностранцев.

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