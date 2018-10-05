Очисткой территории от боеприпасов в Пугачево может заняться ЗАО «Форпост Балтики»

5 Окт. 13:14 2018-10-05T14:11:34+03:00

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Очисткой территории бывшей воинской части от боеприпасов в Пугачево может заняться ЗАО «Форпост Балтики». Об этом сообщается в группе Малопургинского района «ВКонтакте» со ссылкой на главу района Сергея Юрина.

- Сегодня есть информация, что Министерство обороны провело торги и известна подрядная организация, которая в дальнейшем будет работать на технической территории бывшей воинской части в Пугачево - это ЗАО «Форпост Балтики». Полагаю, что они возьмут на себя и охрану, и обеспечение пожарной безопасности, и очистку территории от взрывоопасных веществ. Но пока официальную информацию до нас не довели. Соответственно, как и какие условия будут прописаны в контракте, мы пока не знаем. Будем направлять соответствующие запросы и в Министерство обороны, и в ЗАО «Форпост Балтики», - рассказал Юрин.

Прокомментировал глава района и вопрос передачи земель от Министерства обороны в муниципальную собственность.

- С нашей стороны инициировано проведение совещания на уровне Правительства Удмуртии с участием представителей Министерства обороны для того, что завершить эту процедуру. Потому что c нашей стороны сделано все. Мы землю отмежевали и поставили на кадастровый учет, все документы готовы, но какие-то непонятные мне сегодня бюрократические проволочки со стороны Минобороны до сих пор препятствуют тому, что мы эту землю не можем получить. Из-за этого не можем качественно подготовиться и к отопительному сезону, потому что не можем работать на чужой земле. Для обеспечения теплом жилых домов и социальных объектов мы планировали установить там модульную котельную. Сегодня мы опять же этого не смогли сделать и вынуждены были подготовить старую котельную, потратив на это большие деньги, - комментирует Юрин. - Второе - мы не можем лицензировать детский сад, так как для этого должны быть соответствующие правоустанавливающие документы на землю. А их нет. Кроме этого, есть проблема по электроснабжению.

Напомним, что 16 мая в результате возгорания сухой травы на территории бывшей воинской части в Пугачево произошла детонация оставшихся там снарядов. Площадь задымления составила порядка 300 га. Сейчас территорию бывшей воинской части охраняют 28 военных из войсковой части п. Кизнер. С момента последнего пожара работы по очистке территории прекратились.

СПРАВКА «КП»

Специализированное предприятие ЗАО «Форпост Балтики Плюс» занимается выполнением работ, связанных с утилизацией вооружения и военной техники, очисткой местности и водных акваторий от взрывоопасных предметов (ВОП), рекультивацией военных городков и земельных участков.

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