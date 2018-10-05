2018-10-05T16:47:44+03:00
Происшествия

ГИБДД Удмуртии ищет очевидцев двух смертельных аварий

Оба ДТП произошли 29 сентября
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске ищут очевидцев двух смертельных аварий, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. Обе аварии произошли 29 сентября.

Так, около 1:32 на ул. Удмуртская, (напротив здания № 11 по ул. Зенитная), 22-летний водитель «BMW» наехал на 31-летнюю женщину и на 51-летнего мужчину, а потом скрылся. В результате аварии, женщина скончалась.

Также в 5:59 напротив дома № 46 «а», расположенного на улице 10 лет Октября, водитель «Лады Весты» насмерть сбил 29-летнего мужчину.

Очевидцев аварий просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по телефонам 89120032721, либо по телефонам дежурной части ГИБДД: 415-700, 415-701.

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