Бывший сотрудник исправительной колонии в Удмуртии осужден за получение взятки

6 Окт. 08:39 2018-10-06T09:26:37+03:00

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В Ижевске суд признал виновным в получении взятки бывшего инспектора исправительной колонии №7 УФСИН России. 31-летний ижевчанин получил от осужденного, отбывающего наказание в колонии, 15 тыс. руб. за передачу сотового телефона Huawei Honor 6С. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

- При назначении подсудимому наказания, суд учел характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, - сообщили в ведомстве.

Подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком три года, условно с усыпительным сроком на два года.

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