2018-10-06T09:22:04+03:00
Звезды

Русско-удмуртский словарь могут выпустить к 100-летию государственности Удмуртии

Издание сборника планируется в 2020 году
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: АРХИВФОТО: АРХИВ
Изменить размер текста:

В 2020 году, к вековому юбилею государственности республики издадут русско-удмуртский словарь. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства Удмуртии.

Среди мероприятий, посвященных празднеству, пройдет международный фестиваль экстремальных видов спорта, соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди регионов и стран финно-угорского мира и всероссийский легкоатлетический марафон «Исток Камы — 100». Жители Удмуртии также смогут посетить выставки с уникальными архивными материалами и проверить грамотность на «Большом удмуртском диктанте».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Бывший сотрудник исправительной колонии в Удмуртии осужден за получение взятки (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Культура Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска