Русско-удмуртский словарь могут выпустить к 100-летию государственности Удмуртии
В 2020 году, к вековому юбилею государственности республики издадут русско-удмуртский словарь. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства Удмуртии.
Среди мероприятий, посвященных празднеству, пройдет международный фестиваль экстремальных видов спорта, соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди регионов и стран финно-угорского мира и всероссийский легкоатлетический марафон «Исток Камы — 100». Жители Удмуртии также смогут посетить выставки с уникальными архивными материалами и проверить грамотность на «Большом удмуртском диктанте».
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