В Ижевске нашлась 13-летняя девочка

6 Окт. 10:08 2018-10-06T10:19:18+03:00

Прошлым вечером она ушла на тренировку,а домой вернулась только на следующий день

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5 октября домой после тренировки не вернулась Никитина Станислава. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску, девочка ушла из дома на тренировку в школу № 51 и только на следующий день вернулась домой .

Сотрудниками полиции уже выясняются детали происшествия.

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