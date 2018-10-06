В Ижевске нашлась 13-летняя девочка
Прошлым вечером она ушла на тренировку,а домой вернулась только на следующий день
ФОТО: Архив
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5 октября домой после тренировки не вернулась Никитина Станислава. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску, девочка ушла из дома на тренировку в школу № 51 и только на следующий день вернулась домой .
Сотрудниками полиции уже выясняются детали происшествия.
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