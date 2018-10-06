Фигуристка из Удмуртии стала лидером в короткой программе на турнире Finlandia Trophy

6 Окт. 12:06 2018-10-06T12:07:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева получило первое место за прокат короткой программы на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Ее выступление судьи оценили в 73,83 балла.

Серебро оказалось в руках у представительницы Казахстана Элизабет Турсынбаевой, бронза у еще одной российской фигуристки Станиславы Константиновой.

А уже завтра, 7 октября, жители Ижевска смогут увидеть произвольную программу спортсменки и поболеть за соотечественницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске нашлась пропавшая 13-летняя девочка (продолжение).