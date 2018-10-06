Фигуристка из Удмуртии стала лидером в короткой программе на турнире Finlandia Trophy
Соревнования проходят в городе Эспоо
ФОТО: Delfi
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Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева получило первое место за прокат короткой программы на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Ее выступление судьи оценили в 73,83 балла.
Серебро оказалось в руках у представительницы Казахстана Элизабет Турсынбаевой, бронза у еще одной российской фигуристки Станиславы Константиновой.
А уже завтра, 7 октября, жители Ижевска смогут увидеть произвольную программу спортсменки и поболеть за соотечественницу.
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