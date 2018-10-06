2018-10-06T12:47:12+03:00
Происшествия

Жители Удмуртии прокалывали колеса иномарок, чтобы совершить кражу

Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы
Анастасия Волкова
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ФОТО: МИХАИЛ ФРОЛОВФОТО: МИХАИЛ ФРОЛОВ
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Трое жителей Удмуртии обвиняются в кражах на общую сумму около 530 тыс.рублей. Они следили за клиентами банков, которые подъезжали к отделениям на дорогих машинах. После чего прокалывали колеса автомобиля, чтобы потом выкрасть деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по УР.

- Злоумышленники подкладывали металлический шип под колесо его автомобиля, а когда он возвращался в автомобиль и начинал движение, следовали за ним. Потерпевший, обнаружив прокол колеса, выходил из салона, злоумышленники подходили с противоположной стороны к транспортному средству и похищали денежные средства, сообщили в ведомстве.

Обвиняемые были задержаны после совершения очередного преступления – кражи сумки с деньгами на сумму 290 000 рублей из автомобиля «Мерседес». Следователи также установили их причастность к краже 240 000 рублей и попытке кражи, совершенных аналогичным способом.

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