Подростки из Удмуртии предстанут перед судом за попытку выкрасть пиво со склада

6 Окт. 14:05 2018-10-06T14:06:08+03:00

Изменить размер текста: A A

20 июля 2018 года трое несовершеннолетних жителей п.Ува решили выкрасть пиво со склада. Однако попытка оказалась безуспешной и малолетних преступников задержали сотрудники охраны. После чего подростки были переданы правоохранителям. Теперь дело передано в суд.

- В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Проведены трасологические, комплексные психолого-психиатрические экспертизы, допрошены в качестве свидетелей жители поселка, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета УР.

В результате была установлена причастность подростков и к совершению других краж на территории п. Ува в 2016 и 2017 годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Удмуртии прокалывали колеса иномарок, чтобы совершить кражу (продолжение).