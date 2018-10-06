2018-10-06T14:06:08+03:00
Происшествия

Подростки из Удмуртии предстанут перед судом за попытку выкрасть пиво со склада

Инцидент произошел в п.Ува
Анастасия Волкова
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ФОТО: АРХИВФОТО: АРХИВ
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20 июля 2018 года трое несовершеннолетних жителей п.Ува решили выкрасть пиво со склада. Однако попытка оказалась безуспешной и малолетних преступников задержали сотрудники охраны. После чего подростки были переданы правоохранителям. Теперь дело передано в суд.

- В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Проведены трасологические, комплексные психолого-психиатрические экспертизы, допрошены в качестве свидетелей жители поселка, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета УР.

В результате была установлена причастность подростков и к совершению других краж на территории п. Ува в 2016 и 2017 годах.

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