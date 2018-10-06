«Ижстали» поможет нападающий из череповецкой «Северстали»
Форвард из КХЛ сможет сыграть за ижевский клуб уже в ближайшем матче
ФОТО: hcizhstal.ru
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В Ижевск командирован Владислав Кодола – нападающий череповецкой «Северстали». Форвард усилит ижевский клуб в рамках договора о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртии.
Кстати, играть за «Ижсталь» молодой человек будет уже третий сезон. Владислав провел за «сталеваров» уже 57 матчей.
Ближайшая игра намечена на 9 октября, «Ижсталь» сразится с пензенским «Дизелем».
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