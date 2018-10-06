«Ижстали» поможет нападающий из череповецкой «Северстали»

6 Окт. 14:33 2018-10-06T14:33:30+03:00

Форвард из КХЛ сможет сыграть за ижевский клуб уже в ближайшем матче

Изменить размер текста: A A

В Ижевск командирован Владислав Кодола – нападающий череповецкой «Северстали». Форвард усилит ижевский клуб в рамках договора о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртии.

Кстати, играть за «Ижсталь» молодой человек будет уже третий сезон. Владислав провел за «сталеваров» уже 57 матчей.

Ближайшая игра намечена на 9 октября, «Ижсталь» сразится с пензенским «Дизелем».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Подростки из Удмуртии предстанут перед судом за решение выкрасть пиво со склада (подробнее).