Ижевчане могут принять участие в социальном проекте «Посади кедр»
Можно высадить корпоративное или семейное дерево
ФОТО: Pixabay
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14 октября в 9:00 в парке им.Кирова состоится посадка кедров. Цель проекта – озеленить город и создать кедровую аллею.
Стоимость участия:
- 1 500 руб. - при посадке 6-летнего кедра (50-55 см)
- 10 000 руб. – при посадке 12-летнего кедра (160 см)
За эту стоимость ижевчане получат саженец, инвентарь для посадки, удобрения, именные таблички с вашим именем, либо названием организации, чаепитие и фото-, видеосъемку.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89199004528.
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