2018-10-06T14:49:52+03:00
Общество

Ижевчане могут принять участие в социальном проекте «Посади кедр»

Можно высадить корпоративное или семейное дерево
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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14 октября в 9:00 в парке им.Кирова состоится посадка кедров. Цель проекта – озеленить город и создать кедровую аллею.

Стоимость участия:

- 1 500 руб. - при посадке 6-летнего кедра (50-55 см)

- 10 000 руб. – при посадке 12-летнего кедра (160 см)

За эту стоимость ижевчане получат саженец, инвентарь для посадки, удобрения, именные таблички с вашим именем, либо названием организации, чаепитие и фото-, видеосъемку.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89199004528.

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