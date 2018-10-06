2018-10-06T17:15:06+03:00
Спорт

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова обновила рекорд в произвольной программе

Таким образом, она победила в женских соревнования
Анастасия Волкова
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ФОТО: ТАССФОТО: ТАСС
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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала первой в женских соревнованиях на командном турнире Japan Open, обновив мировой рекорд. Она набрала 158, 19 баллов, опередив ближайшую конкурентку на 30 баллов.

Второй стала Каори Сакамото, тройку победителей замкнула еще одна спортсменка из Японии Сатоко Мияхара.

В итоге, команда Европы, в составе которой и выступала ижевчанка, в общем зачете стала второй.

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