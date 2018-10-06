Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова обновила рекорд в произвольной программе

6 Окт. 17:14 2018-10-06T17:15:06+03:00

Таким образом, она победила в женских соревнования

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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала первой в женских соревнованиях на командном турнире Japan Open, обновив мировой рекорд. Она набрала 158, 19 баллов, опередив ближайшую конкурентку на 30 баллов.

Второй стала Каори Сакамото, тройку победителей замкнула еще одна спортсменка из Японии Сатоко Мияхара.

В итоге, команда Европы, в составе которой и выступала ижевчанка, в общем зачете стала второй.

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