Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева победила на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, который прошел в Эспоо (Финляндия). Фигуристка по сумме двух программ набрала 202,85 балла.
Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана – 200,74 балла. Замыкает тройку лидеров финка Вивека Линдфорс – 187,19 балла.
Еще одна россиянка Станислава Константинова набрала 187,13 балла и стала четвертой.
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