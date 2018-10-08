2018-10-08T14:53:40+03:00
Спорт

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy

В сумме она набрала 202,85 балла
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Lite.jpg4.netФото: Lite.jpg4.net
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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева победила на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, который прошел в Эспоо (Финляндия). Фигуристка по сумме двух программ набрала 202,85 балла.

Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана – 200,74 балла. Замыкает тройку лидеров финка Вивека Линдфорс – 187,19 балла.

Еще одна россиянка Станислава Константинова набрала 187,13 балла и стала четвертой.

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