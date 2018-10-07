Очевидцы: на улице Машиностроителей в Ижевске сгорел барак
В столице Удмуртии по адресу ул. Машиностроителей, 44 в ночь с 6 на 7 октября загорелся барак.
- Мы услышали треск около двух часов ночи, выглянули в окно, а там пламя видно. Вышли и увидели, что горит дом, он давно уже нежилой, - рассказала ижевчанка Любовь Шишкина.
Информация о пожаре появилась в группе Ижевск Онлайн. Там очевидцы поделились видео с места ЧП.
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В ночь с 6 на 7 октября в Ижевске сгорел барак.Подпишись на главный паблик Ижевска - https://vk.com/izhevsk118 Мы в инстаграм - https://www.instagram.com/izhevsk.18
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