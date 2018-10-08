8 Окт. 06:40 2018-10-08T14:13:09+03:00

В полицию уже обратились три человека

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В Удмуртии участились кражи из дачных домиков. Об это сообщает пресс-служба МВД по республике.

Один факт зарегистрирован на СНТ в Воткинске, два – на территории Завьяловского района. Во всех случаях злоумышленники воспользовались тем, что владельцы отсутствовали несколько дней.

– В двух домах злоумышленниками были разбиты окна, в одном – взломаны запорные устройства. Из домов похищена бытовая техника, изделия из металла, продукты питания. Общий ущерб превысил 33 000 рублей, – прокомментировали в ведомстве. – Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

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