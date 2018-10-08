2018-10-08T14:13:09+03:00
Происшествия

В Удмуртии участились кражи из дачных домиков

В полицию уже обратились три человека
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: hibiny.comФото: hibiny.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии участились кражи из дачных домиков. Об это сообщает пресс-служба МВД по республике.

Один факт зарегистрирован на СНТ в Воткинске, два – на территории Завьяловского района. Во всех случаях злоумышленники воспользовались тем, что владельцы отсутствовали несколько дней.

– В двух домах злоумышленниками были разбиты окна, в одном – взломаны запорные устройства. Из домов похищена бытовая техника, изделия из металла, продукты питания. Общий ущерб превысил 33 000 рублей, – прокомментировали в ведомстве. – Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска