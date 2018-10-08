В Удмуртии участились кражи из дачных домиков
В Удмуртии участились кражи из дачных домиков. Об это сообщает пресс-служба МВД по республике.
Один факт зарегистрирован на СНТ в Воткинске, два – на территории Завьяловского района. Во всех случаях злоумышленники воспользовались тем, что владельцы отсутствовали несколько дней.
– В двух домах злоумышленниками были разбиты окна, в одном – взломаны запорные устройства. Из домов похищена бытовая техника, изделия из металла, продукты питания. Общий ущерб превысил 33 000 рублей, – прокомментировали в ведомстве. – Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
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