2018-10-08T13:29:31+03:00
Общество

Технологию стабилизации грунтов апробировали в Удмуртии при ремонте дорог

Таким способом приведут в порядок две дороги
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Миндортранс УдмуртииФото: Миндортранс Удмуртии
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В Удмуртии продолжаются дорожные работы в рамках республиканской программы по приведению в нормативное состояние 62 дорог, признанных непроезжими в весенне-осенний период. В 2018 году будут отремонтированы 20 участков дорог из этого списка.

На двух из них применяется новая для Удмуртии технология стабилизации грунта –дороги Якшур-Бодья - Красногорское и Кез - Кулига - Карсовай. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

Стабилизация позволяет модифицировать физические свойства грунта, создавая надежное и прочное основание. Такого эффекта достигают путем добавления к существующему покрытию извести и цемента. Метод хорош тем, что позволяет работать с имеющимся на объекте материалом, за счет чего достигается существенная экономия.

Фото: Миндортранс Удмуртии

Фото: Миндортранс Удмуртии

Работы по стабилизации на участке трассы Якшур-Бодья - Красногорское уже завершаются. Далее на дороге будет уложен защитный слой из асфальтобетонной смеси. К стабилизации на втором объекте – участке трассы Кез - Кулига - Карсовай подрядная организация приступит сегодня, 8 октября.

Отметим, что в 2019 году Правительство Удмуртской Республики планирует увеличить объемы работ по ликвидации бездорожья на 62 автодорогах Удмуртии.

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