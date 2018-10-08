2018-10-08T09:30:03+03:00
Спорт

Маркетинговое агентство Тимати будет продвигать спортивные клубы Удмуртии

Global Star Russia станет эксклюзивным представителем ХК «Ижсталь» и ЖФК «Торпедо»
Валерия ШАНЬГИНА
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Агентство маркетинговых коммуникаций Global Star Russia основано российским исполнителем, музыкальным продюсером ТиматиАгентство маркетинговых коммуникаций Global Star Russia основано российским исполнителем, музыкальным продюсером Тимати
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Агентство маркетинговых коммуникаций Global Star Russia, основанное российским исполнителем, музыкальным продюсером Тимати, станет эксклюзивным представителем по работе со спонсорами клуба «Ижсталь», женского футбольного клуба «Торпедо», скейт-парка и ряда других проектов из Удмуртии.

Соглашение о продвижении региональных клубов подпишут на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» глава республики Александр Бречалов и директор агентства Павел Баженов. Форум пройдет в Ульяновске с 10 по 12 октября. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

– Женская футбольная команда «Торпедо Ижевск» и хоккейный клуб «Ижсталь» – гордость нашей республики и достойны того, чтобы о них узнали и поддерживали как в России, так и во всем мире. Подписание соглашения позволит вывести команды на топовый уровень, а у Global Star огромный опыт поддержки команд. Они уже помогли подписать спонсорские контракты «Спартаку», «Краснодару» и «Ростову», - прокомментировал соглашение Александр Бречалов.

Власти Удмуртии рассчитывают также на поддержку спортивной инфраструктуры. Так, 23 октября в Ижевске откроется скейт-парк, где можно будет проводить соревнования различного уровня. Планируется, что Global Star Russia поможет привлечь в этот проект новых партнеров.

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