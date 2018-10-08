Маркетинговое агентство Тимати будет продвигать спортивные клубы Удмуртии
Агентство маркетинговых коммуникаций Global Star Russia, основанное российским исполнителем, музыкальным продюсером Тимати, станет эксклюзивным представителем по работе со спонсорами клуба «Ижсталь», женского футбольного клуба «Торпедо», скейт-парка и ряда других проектов из Удмуртии.
Соглашение о продвижении региональных клубов подпишут на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» глава республики Александр Бречалов и директор агентства Павел Баженов. Форум пройдет в Ульяновске с 10 по 12 октября. Об этом сообщается на официальном сайте форума.
– Женская футбольная команда «Торпедо Ижевск» и хоккейный клуб «Ижсталь» – гордость нашей республики и достойны того, чтобы о них узнали и поддерживали как в России, так и во всем мире. Подписание соглашения позволит вывести команды на топовый уровень, а у Global Star огромный опыт поддержки команд. Они уже помогли подписать спонсорские контракты «Спартаку», «Краснодару» и «Ростову», - прокомментировал соглашение Александр Бречалов.
Власти Удмуртии рассчитывают также на поддержку спортивной инфраструктуры. Так, 23 октября в Ижевске откроется скейт-парк, где можно будет проводить соревнования различного уровня. Планируется, что Global Star Russia поможет привлечь в этот проект новых партнеров.
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