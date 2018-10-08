Баскетбольный клуб «Купол-Родники» из Ижевска открыл сезон победой

8 Окт. 09:56 2018-10-08T13:21:59+03:00

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В минувшие выходные, 7 октября, ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» открыл сезон чемпионата России среди команд Суперлиги-1. На домашнем паркете наши баскетболисты обыграли «Уралмаш» из Екатеринбурга со счетом 71:68.

За два первых игровых отрезка «Купол-Родники» увеличили отрыв до 8 очков. В третьей четверти соперники отыграли отставание и практически догнали хозяев – 50:46. В заключительной 10-минутке «Уралмашу» удалось сравнять счет и даже выйти вперед, но «Родники» вырвали победу. Самым результативным игроком матча стал защитник ижевчан Антон Бревнов, набравший 15 очков.

– Ребята играли с огромным желанием, наши болельщики, как всегда, - дополнительный игрок на паркете. Самое главное – мы имеем сегодня победу дома на старте, перед полным залом. Надеюсь, что болельщиков будет еще больше. Соперники будут еще сильней, - цитирует пресс-служба директора БК «Купол-Родники» Константина Стародумова.

Отметим, во втором туре «Купол-Родники» встретится в Ижевске с БК «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Игра пройдет 10 октября.

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