Автопробег пройдет в Ижевске в честь 60-летия хоккейного клуба «Ижсталь»
13 октября в Ижевске пройдет автопробег, посвященный 60-летию хоккейного клуба «Ижсталь». Об этом сообщается в официальной группе клуба «Вконтакте».
- Болельщики-водители и пассажиры, собираем экипаж и едем на ЮБИЛЕЙНЫЙ АВТОПРОБЕГ! Стань частью пробега и попади в историю. Если ты с нами, то отмечайся в комментариях, - сказано в сообщении.
Автоколонна болельщиков стартует в 14.30 от ТРК «Столица» и пройдет по улице Автозаводской, 40 лет Победы, Ленина и Удмуртской. Финиширует шествие недалеко от родной арены – на парковке у первого корпуса УдГУ, рядом с кассами стадиона «Зенит».
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